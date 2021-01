ジープ グランドチェロキー 新型、3列仕様「L」登場へ　1月7日発表

FCA(フィアット・クライスラー・オートモビルス)のジープブランドは1月6日、新型『グランドチェロキー』(Jeep Grand Cherokee)を1月7日12時(日本時間1月8日深夜2時)、デジタルワールドプレミアすると発表した。

現行グランドチェロキーは2009年春、米国で開催されたニューヨークモーターショー2009でワールドプレミアされた。メルセデスベンツ『Mクラス』とプラットフォームを共用しながら、ジープならではの高い悪路走破性を追求している。

現行型は3世代目モデルだ。左右両ハンドルを設定し、北米だけでなく、欧州や日本でも販売されるグローバルモデルとなっている。すでにデビューから10年以上が経過しており、1月7日のデジタルワールドプレミアで、4世代目となる新型がデビューする。

新型グランドチェロキーは、卓越したパフォーマンス、快適さ、機能性で新境地を開拓すると自負する。伝説的な4WD機能と改良されたオンロード性能、内外装のプレミアム性とクラフトマンシップを備えており、グランドチェロキーの伝統を継承しているという。

More room for adventure. Tune in tomorrow at 12 PM EDT for the reveal of the All-New 3-row Grand Cherokee L.



Available Summer 2021. Preproduction model shown. pic.twitter.com/72FdP93fbq