発表!!【48時間アンケート】ショーン・コネリー007映画のベストはこれだな

映画「007」シリーズの主人公ジェームズ・ボンド役で活躍した、俳優のショーン・コネリーが2020年10月31日に亡くなりました。レスポンス読者の好きなコネリー・ボンド映画はアンケート調査の結果……?

ボンドカー、ボンドガール、悪役、殺し屋、主題歌、作品の6項目で投票して、ボンドカーと作品には他の項目の2倍のウェイトで集計して決めたいと思います。

まずボンドカーはアストンマーティン『DB5』(ゴールドフィンガー)が62.9%で1位。トヨタ『2000GT』(007は二度死ぬ)は2位になりましたが、得票率17.0%で大きな差がつきました。

ボンドガールはダニエラ・ビアンキが61.7%でぶっちぎり、2位以下は10%未満でどんぐりの背比べ。浜美枝と若林映子はは投票を分けて比べるつもりで原稿を書きましたが、アンケートは最初から合わせて1票で作ってしまいました(うっかり)。ただ合わせても8%でビアンキには遠く及ばす。 ダニエラ・ビアンキ(ロシアより愛をこめて)

悪役は1位:ゴールドフィンガー、2位:ブロフェルド、3位:ドクター・ノオと順当なところ。殺し屋は「ロシアより愛をこめて」のグラント(46.2%)と「ゴールドフィンガー」のオッドジョブ(36.0%)の2人の勝負となりました。主題歌も「ロシア…」と「ゴールド…」が1-2位で、『From Russia with Love』が37.1%、『Goldfinger』が31.4%でした。さらに作品の単独投票もこの順で、「ロシア…」48.5%、「ゴールド…」19.7%と差は少し開きました。 オーリック・ゴールドフィンガー(演:ゲルト・フレーベ)

これら各部門の得票を集計した総合ランキングは、「ゴールドフィンガー」が1位となりました。2位は僅差で「ロシアより愛をこめて」でした。1位となった項目では「ロシア…」の方が多かったものの、総得票数で「ゴールド…」が僅かに上回りました。アンケートにご協力くださりありがとうございました。

車やキャラクターの選択は以下の通り。

●ボンドカー(ボンドビークル)

ドクター・ノオ / サンビーム・アルパイン

ロシアより愛をこめて / ベントレー・マークIVコンバーチブル(※1)

ゴールドフィンガー / アストンマーティンDB5

サンダーボール作戦 / アストンマーティンDB5

007は二度死ぬ / トヨタ2000GT

ダイヤモンドは永遠に / フォード・マスタング・マッハ1

ネバーセイ・ネバーアゲイン / ヤマハXJ650ターボ

※1:実在しない。劇中車はベントレー3 1/2リットル コンバーチブルか。

●ボンドガール

ドクター・ノオ / ハニー・ライダー…演:ウルスラ・アンドレス

ロシアより愛をこめて / タチアナ・ロマノヴァ…演:ダニエラ・ビアンキ

ゴールドフィンガー / プッシー・ガロア…演:オナー・ブラックマン

サンダーボール作戦 / ドミノ・ドゥルヴァル…演:クローディーヌ・オージェ

007は二度死ぬ / キッシー鈴木…演:浜美枝(※2)、アキ…演:若林映子(※2)

ダイヤモンドは永遠に / ティファニー・ケイス…演:ジル・セント・ジョン

ネバーセイ・ネバーアゲイン / ドミノ…演:キム・ベイシンガー

※2:総合ランキングでは合算する。

●悪役

ドクター・ノオ / ドクター・ノオ…演:ジョセフ・ワイズマン

ロシアより愛をこめて / クレッブ大佐…演:ロッテ・レーニャ

ゴールドフィンガー / オーリック・ゴールドフィンガー…演:ゲルト・フレーベ

サンダーボール作戦 / エミリオ・ラルゴ…演:アドルフォ・チェリ

007は二度死ぬ / ブロフェルド…演:ドナルド・プレゼンス

ダイヤモンドは永遠に / ブロフェルド…演:チャールズ・グレイ

ネバーセイ・ネバーアゲイン / マキシミリアン・ラルゴ…演:クラウス・マリア・ブランダウアー グラント(演:ロバート・ショウ、手前)とクレッブ大佐(演:ロッテ・レーニャ)

●殺し屋

ロシアより愛をこめて / グラント…演:ロバート・ショウ

ゴールドフィンガー / オッドジョブ…演:ハロルド坂田

サンダーボール作戦 / フィオナ…演:ルチアナ・パルッツィ

007は二度死ぬ / ヘルガ・ブラント…演:カリン・ドール

ダイヤモンドは永遠に / キッド…演:パター・スミス(※3)、ウィント…演:ブルース・グローヴァー(※3)

ネバーセイ・ネバーアゲイン / ファティマ・ブラッシュ…演:バーバラ・カレラ

※3:コンビで1票とする。

●主題歌

ロシアより愛をこめて / From Russia with Love…マット・モンロー

ゴールドフィンガー / Goldfinger…シャーリー・バッシー

サンダーボール作戦 / Thunderball…トム・ジョーンズ

007は二度死ぬ / You Only Live Twice…ナンシー・シナトラ

ダイヤモンドは永遠に / Diamonds Are Forever…シャーリー・バッシー

ネバーセイ・ネバーアゲイン / Never Say Never Again…ラニ・ホール

●作品

007 ドクター・ノオ

007 ロシアより愛をこめて

ゴールドフィンガー

サンダーボール作戦

007は二度死ぬ

007 ダイヤモンドは永遠に

ネバーセイ・ネバーアゲイン