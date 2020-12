アウディジャパンは2021年1月14日、次世代型ブランドストア「Audi House of Progress Tokyo」を東京・青山に5月末までの期間限定でオープンする。

Audi House of Progress Tokyoは、アウディが全世界で展開するブランドストア「House of Progress」の第1弾。高級ブランドや多くのセレクトショップが立ち並ぶ東京都港区南青山に位置し、アウディの洗練されたデザイン性やプレミアムな品質、イノベーティブなテクノロジーなどを感じられる拠点となる。

Audi House of Progress Tokyoでは、アウディならではの先進的な価値観を、最新のデジタルエクスペリエンスを通じて紹介するほか、サステイナブルで未来志向のテクノロジーを持った、他ブランドとのコラボレーションイベントも予定している。また、コンセプトカー等の展示も予定。e-tronやRSモデルなど最新モデルの試乗も行う。

なお、具体的な展示や各フロアの詳細は、2021年1月13日に発表する。