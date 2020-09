BMW M3 と M4 新型、9月23日のデビューが決定

BMWのオーストラリア部門は9月22日、新型『M3セダン』(BMW M3 Sedan)と新型『M4クーペ』(BMW M4 Coupe)のワールドプレミアが、9月23日と公式ツイッターで発表した。

新型M3セダンは、新型『3シリーズセダン』を、新型M4クーペは欧州で発表された新型『4シリーズクーペ』をベースに開発されている高性能なMモデルだ。

新型M3セダンと新型M4クーペには、最新のBMW Mツインパワーターボテクノロジーを採用する。S58型3.0リットル直列6気筒ガソリンツインターボエンジンは、2つのパフォーマンスレベルが用意される。標準仕様は最大出力が480hp。「コンペティション」では、最大出力が510hpに引き上げられる。最大トルクは66.3kgmを引き出す。

新型にはまず、後輪駆動モデルが用意される。遅れて、4WDの「M xDrive」が初設定される。M xDriveは通常状態ではFRを基本にしながら、路面状況や走行状態に応じて、4WDに変化する。トランスミッションには、「Drivelogic」を搭載した8速「Mステップトロニック」と、6速MTが設定される予定だ。

