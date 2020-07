メルセデスAMG GT、「ブラックシリーズ」の写真公開　実車は7月15日に発表予定

メルセデスベンツの高性能車部門のメルセデスAMGは、メルセデスAMG『GT』(Mercedes-AMG GT)の「ブラックシリーズ」の写真を公開した。7月15日、デジタルワールドプレミアされる予定だ。

メルセデスAMG『GTブラックシリーズ』は、スポーツカーのメルセデスAMG GTラインナップの頂点に立つ最強グレードとして開発されている。

ブラックシリーズとは、メルセデスAMGのブランドスローガン「ドライビングパフォーマンス」を体現したピュアドライビングマシンだ。メルセデスAMGが、モータースポーツで培った最先端テクノロジーを注ぎ込んで開発。究極の運動性能と圧倒的な存在感を示すスタイリングを兼ね備えた少量限定生産車となる。

ブラックシリーズは、2006年に『SLK55AMGブラックシリーズ』、2007年に『CLK63AMGブラックシリーズ』、2008年に『SL65AMGブラックシリーズ』、2011年に『C63AMGクーペ・ブラックシリーズ』が設定された。

公開されたメルセデスAMG GTブラックシリーズの写真からは、黒く塗装されたフロントリップスポイラー、サイドスカート、大型リアウイングや、専用デザインのフロントグリル、ボンネット、フェンダー、バンパー、ロールケージなどの特長が見て取れる。

The new beat is: 1-8-2-7-4-5-3-6. Listen to it on July, 15th. pic.twitter.com/pQ5aXCJJ7T

Faster than its shadow. Follow me if you can on July, 15th. pic.twitter.com/CEeockX3Zr