ブリヂストン、新ブランドメッセージ「Solutions for your journey」を発表

ブリヂストンは、7月8日に公表した中長期事業戦略構想にて、ビジョンの実現に向けた新たなブランドメッセージ「Solutions for your journey」を発表した。

ブリヂストンは中長期事業戦略構想の中で、2050年にも「サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンを掲げ、2020年を「第三の創業(Bridgestone 3.0)」と位置付けている。これは、1931年の創業(Bridgestone 1.0)、ファイアストン社買収によりグローバル化に舵を切った1988年の「第二の創業(Bridgestone 2.0)」に続くもの。同社は「第三の創業」をタイヤと化工品の会社から、「タイヤ・ゴム事業の強みを活かしたソリューションカンパニー」へと進化する契機にしたいとしている。

新ブランドメッセージ「Solutions for your journey」は、ビジョンに込めた思いを象徴し、変革に向けた道しるべとなるもの。これまでの「Your Journey, Our Passion(あなたと、つぎの景色へ)」に替えて、グループ・グローバル統一で使用していく。「Care(安心)、Confidence(信頼)、Creativity(創造力)で、社会の進歩に貢献する」、というブランドの姿勢・思いを反映し、同社が積み重ねてきた歴史、築いてきた強みに加え、これからはさらに豊かな創造力で、同社のこれまでのJourneyをSolutionへとつなげていくことを約束している。

ブリヂストングループは、「最高の品質で社会に貢献」という使命のもとに、創業以来、社会や顧客一人ひとりの移動・生活を足元から支えてきた。今後ますます変化し多様化するニーズや困りごとに対しても、先進的なソリューション(解決策)の提供を通じて、社会・ユーザー一人ひとりの挑戦・旅(Journey)を支え、持続可能な社会の実現に貢献していく。