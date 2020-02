日産自動車(Nissan)は、新型SUVをインドで初公開すると発表した。

この新型SUVは、「Make in India、Make for the World」の理念に基づいて開発されるコンパクトSUVになる。日産によると、世界的なSUVの伝統と高度な技術をベースにしたコンパクトSUVになるという。

また、新型SUVは、力強くダイナミックかつスタイリッシュなデザインや、多彩な機能性を追求する。日産インテリジェントモビリティの一部として、最新の安全技術も採用される。

日産は、新型コンパクトSUVは『エクストレイル』、『ジューク』など日産を代表するSUVと同じく、日産の絶え間ない革新と日本のエンジニアリングに裏付けられたグローバルSUV DNAスピリットの証になる、としている。