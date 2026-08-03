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AIタクシーサービス、福岡市・北九州市など福岡県14市町に拡大…NearMe

NearMeがタクシーサービスを福岡市・北九州市へ拡大
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NearMe（ニアミー）は、九州におけるタクシーサービスの展開を拡大すると発表した。

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新たに福岡市・北九州市をはじめ、芦屋町・水巻町・遠賀町・岡垣町・行橋市・苅田町・上毛町・みやこ町・吉富町・築上町・豊前市・中間市を加えた福岡県14市町で運行を開始する。

■インバウンド需要の拡大が背景に

九州観光機構によると、2026年4月の外国人宿泊者比率は九州全体で26.5%となり、なかでも福岡県は40.3%と過去最高を記録した。

韓国・台湾・香港をはじめとするアジア圏からの旅行者が増加しており、空港から宿泊施設や観光地までスムーズに移動したいというニーズが高まっている。また、地域交通の担い手不足を背景に、観光客・地域住民の双方にとって、より便利で効率的な移動手段の充実が求められている。

ニアミーはこれまで熊本県でAIを活用したタクシーサービスを展開してきた。今回の福岡県への拡大により、九州全体でのサービス提供体制が強化される。

■サービス概要

予約は乗車1時間前までに専用サイトから申し込む。配車可否は乗車5時間前までにメールで通知される（当日予約の場合は予約後30分以内）。決済はクレジットカードのみ対応する。

料金は、貸切利用の場合は移動距離に応じた変動料金（タクシー運賃と同程度）。シェア乗り利用の場合は、走行予定ルートの距離とシェア人数に応じて事前に確定され、通常のタクシー料金より最大50%割引となる。

■北九州空港と連携

ニアミーは北九州空港（北九州空港アクセス推進協議会）と連携し、空港利用者への情報提供を行う。2026年8月上旬より空港のホームページにサービス情報を掲載するほか、空港内での告知活動も順次展開する予定だ。

■「ニアミー」サービスの現状

ニアミーの空港送迎型サービス「エアポートシャトル」は2019年8月のサービス開始以来、累計予約人数145万人（2026年6月時点）を達成。現在は全国16空港と周辺都市部で利用できる。

また、国土交通省が2025年度より取り組む「地域交通DXの推進に向けた相乗りタクシーの活用促進のための実証調査業務」にも採択されており、25を超える自治体と連携した実証事業を展開している。

デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「テクノロジー ファスト 50 2024 ジャパン」では333.8%の収益成長を記録し、2年連続で受賞している。

《森脇稔》

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