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カーネクスト、熊本地震で被災車両の無料相談窓口を設置

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ラグザスが提供するオンライン車買取サービス「カーネクスト」は、7月28日に発生した「熊本地震」を受け、被災された方を対象に「被災車両に関する無料相談窓口」を設置した。

地震により建物や道路に加え、車両にも損傷や移動困難などの影響が出る可能性がある。被災直後は生活再建や住居確保、ライフライン対応が優先となり、車両の引き取りや処分、必要な手続きの判断が難しいケースも想定されるという。

相談では、車両の引き取りや処分方法、廃車に必要な手続きなどを案内する。対応可能な場合は、手続きの代行なども含めてサポートする方針だ。

無料相談窓口の対象は、熊本県で発生した地震により車両が被害を受けた方、または引き取り・処分・廃車手続きなどで困っている方。相談内容は被害を受けた車両、動かない車両の引き取り、処分・廃車、必要書類や手続き、その他被災車両に関する相談。

令和8年熊本地震 カーネクスト お客様相談窓口の受付時間は9時～18時だ。

同社は、車両の状態や所在地、周辺の道路状況、安全上の理由などにより、引き取り等をすぐに実施できない場合があるとしている。被災地域での安全確保や自治体・関係機関の活動を最優先に、状況を確認しながら対応するという。

《森脇稔》

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