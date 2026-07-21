軽EVの「EMT」、横浜にR&Dセンター開所…2027年の国内発売へ準備加速

EMT（エムタ）は7月21日、神奈川県横浜市港北区に研究開発専用拠点「EMT R&Dセンター」を開所した。

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EMTの横浜R&Dセンター

これまで横浜市内で開発を進めてきたが、本拠点の開設で研究開発機能を専用環境へ集約・拡充し、迅速で高度な開発体制を構築する。

拠点は、日本の顧客の暮らしや移動のあり方を深く理解し、その知見を製品企画、デザイン、設計、車両評価などへ迅速に反映する中核拠点と位置づける。

また、販売やサービスの現場で得られる顧客の声を開発へ反映し、EMTAが掲げる「Easy, Made to All - 一人ひとりに寄り添う顧客体験」を、設計そのものから実現する考えだ。

開所式では、CEOの何暁慶の挨拶に続き、CTOの山本浩二がR&Dセンターの研究開発機能を説明した。あわせて、2027年に発売予定の第一弾の軽EVに向け、9月から予定する国内実証実験のロードマップも示した。

EMTA第一弾の軽EV

EMTAは、第一弾モデルとして2027年に軽自動車規格のEVの発売を予定している。日本では新車販売の約3台に1台が軽自動車であり、平均月間走行距離は約400kmと、軽自動車は遠出のためのクルマというより、買い物、送迎、通勤など毎日の暮らしに最も深く根ざした存在と捉えている。

EMTAはブランドの第一弾として、「ちょうどいい」「楽」「Wow」を最も自然に体感できる軽 EV を選択した。

2029年までに4車種を計画

この軽EVを皮切りに、生活シーンに合わせた複数のセグメントへ展開を広げ、2029年までに合計 4車種の投入を計画している。将来的には世界市場での展開も視野に入れている。