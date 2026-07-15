ネクセンタイヤ、BYDへ初の純正タイヤ供給…グローバルEV市場での存在感を強化

韓国の大手タイヤメーカー、ネクセンタイヤは、中国のBYDの2車種「シール6」と「ドルフィンサーフ」に純正（OE）タイヤを供給すると発表した。

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BYDへのOE供給はネクセンタイヤにとって初めてとなり、同社はこの契約がグローバルEVメーカーにおける自社の地位向上につながると期待している。

■豪州向けシール6には超高性能サマータイヤを装着

BYDシール6

BYDシール6は主要な海外市場へ輸出される戦略的モデルだ。豪州向けに輸出される車両には、ネクセンタイヤの超高性能サマータイヤ「N'FERAスポーツ」が装着される。

N'FERAスポーツはスポーティな走行性能と優れた高速安定性を備え、欧州の権威ある複数のタイヤテストで高い評価を得ている。

■欧州向けドルフィンサーフには低燃費タイヤを採用

BYDドルフィンサーフ

欧州向けに輸出されるBYDドルフィンサーフには、高効率サマータイヤ「N'ブルーS」が装着される。

N'ブルーSは、EUの厳しい炭素排出規制に対応するために設計されており、転がり抵抗を最小限に抑えながら、高速走行時の排水性と濡れた路面でのブレーキ性能を向上させている。すでに欧州向け車両やEVの純正タイヤとして採用実績がある。

■2012年から海外OE供給を開始、欧州プレミアムブランドにも納入

ネクセンタイヤは2012年に海外自動車メーカーへのOEタイヤ供給を開始して以来、欧州のプレミアムブランドを含む主要グローバル自動車メーカーへの供給実績を積み上げてきた。