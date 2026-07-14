ロックフォード・フォズゲートPUNCH P1/P2/P3スピーカー計11機種がイース・コーポレーションから発売

イース・コーポレーションが取り扱う米国Rockford Fosgate（ロックフォード・フォズゲート）ブランドからPUNCHシリーズ新製品として、コアキシャルスピーカー7機種とセパレートスピーカー4機種の計11機種が新発売。全国のカーオーディオショップを通じて順次販売が開始される。

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NEW PUNCHシリーズはコアキシャルのP1、コアキシャルまたはセパレートに切替可能なP2、3ウェイシステムモデルのP3と3パターンで構成、純正スピーカーからのアップグレードからフルカスタムのシステムまで、ユーザーの目指すゴールにフレキシブルに対応する。

NEW PUNCHシリーズはアリゾナ州テンピで設計、精密なエンジニアリングと最高級の素材を用いて構築されており、卓越した音質と高い耐久性を保証する。

19mmのテトロン製インバーテッド・ドームツイーターが、高負荷時でも歪みのない繊細な高域を再生、15%グラスファイバー強化コンポジットフレームが不要共振を徹底排除した高剛性PA66バスケット、剛性を20-40%高めたマイカ強化ポリプロピレンコーン、そして化学的に結合されたサントプレーンサラウンドが、タイトで深い低域を生み出す。

またスピーカーを守るだけでなく、インストールのフィニッシュを左右するスピーカーグリルが別売となり、目指すスタイルに合わせて「GS（サーフェスタイプ）」と「GF（フラッシュタイプ）」の2タイプのオプション選択が可能となる。

◆PUNCH P1シリーズ

PUNCH P1シリーズは「手軽なインストール」と「本格的なロックフォード・サウンド」を両立させたエントリー・ハイパフォーマンス・モデルと位置づけられている。最新の車両構造に最適化された「Auto Fit」設計が採用されており、純正スピーカーからの交換がスムーズに行えるよう設計されている。ツイーターの突出を抑えたフラットなプロファイルにより、純正内張との干渉を防ぎつつ、エネルギッシュなサウンドが得られる構造となっている。

P1シリーズのラインナップと税込み価格は以下の通り。

●P1V2-25：4万7300円

●P1V2-3：4万7300円

●P1V2-4：4万7300円

●P1V2-5：5万2800円

●P1V2-675：5万2800円

●P1V2-46：4万8400円

●P1V2-69：6万8200円。

上記P1シリーズのコアキシャルスピーカー7機種は6月より販売が開始されている。

◆PUNCH P2シリーズおよびPUNCH P3シリーズ

PUNCH P2シリーズはハイグレード・モデルとして位置づけられ、コンバーチブル設計が最大の特徴となっている。セパレート（コンポーネント）としての使用はもちろん、スペースが限られた車両では同軸（コアキシャル）としても運用できる柔軟性が備わっている。

P2シリーズのラインナップと税込み価格は以下の通り。

●P2V2-675：11万円

●P2V2-69：12万4300円

PUNCH P3シリーズは、現代の車両への適合性と高いコントロール性能を両立するためにゼロから設計されたモデルとされている。P3V2-65は3つの独立したドライバーで構成される3-Wayスピーカーシステムが採用されており、拡大された有効コーン面積と高耐久素材が組み合わされている。P3V2-69C2は2.5インチコアキシャルミッドレンジと6×9インチスピーカーの構成となっている。

P3シリーズのラインナップと税込み価格は以下の通り。

●P3V2-65：16万5000円

●P3V2-69C2：15万4000円

P2シリーズおよびP3シリーズのセパレートスピーカー計4機種は7月より販売が開始される。