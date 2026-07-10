マツダ、「DISCOVER with MAZDA」9月開催へ…福井・岐阜で伝統工芸体験

マツダは、マツダ車オーナー向けの体験イベント「DISCOVER with MAZDA」と「MAZDA DRIVING ACADEMY」を9月に開催すると発表した。現在参加者を募集している。

【画像】「DISCOVER with MAZDA」

「DISCOVER with MAZDA」は福井県鯖江市で「越前漆器 伝統工芸体験」を実施する。伝統工芸士から越前漆器の歴史や技法を学び、拭き漆、沈金、絵付けを体験する。昼食は日本庭園を眺めながら越前そばを楽しむ。応募期限は2026年7月19日(日) 23:00だ。

岐阜市では「本格」ぎふ小傘づくりを行う。職人コースでは傘骨の組み立てから仕上げまでの全工程を体験し、入門コースでは職人が組んだ傘骨に美濃和紙を張り、仕上げる。昼食は鮎コース料理を予定する。応募期限は同じく2026年7月19日(日) 23:00。

「MAZDA DRIVING ACADEMY」は大分県日田市のAUTOPOLISで開催する。マツダ社員が疲れにくく安心して運転できる姿勢づくりを助言し、身体の使い方とクルマの動きを合わせるマンツーマン走行体験などを通じて、ラクで快適に運転するコツを学ぶとしている。応募期限は2026年7月19日(日) 23:00。

マツダは、企業理念である「前向きに今日を生きる人の輪を広げる」ことを目指し、さまざまなイベントを通じて体験を提供するとしている。