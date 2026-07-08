ダンロップ、「グッドウッド・リバイバル」と提携…9月英国開催の世界的モータースポーツイベントに参画

住友ゴム工業が展開するダンロップが、世界的なモータースポーツイベント「グッドウッド・リバイバル」とパートナーシップを締結した。

このパートナーシップは、グッドウッド・サーキット開設初期にさかのぼるスポンサー関係を背景に新たに結ばれたもので、今後最長3年間にわたりダンロップブランドの価値向上に向けたさまざまな取り組みを展開する。

「グッドウッド・リバイバル」は2026年9月18日から20日にかけて、イギリスのグッドウッド・サーキットで開催される。ダンロップは約600平方m規模の展示ブースとVIP施設を設けるほか、ダンロップタイヤを装着したフォード『GT40』を出展する予定だ。

展示ブースでは1966年型フォードGT40を3台展示し、これらの車両はダンロップのレーシングタイヤを装着してレースに参戦する。

第11代リッチモンド公爵のチャールズ・ゴードン＝レノックス氏は「1948年のグッドウッド・モーター・サーキット創設時から関わってきたパートナーの一社であるダンロップが、グッドウッド・リバイバルにおける初のプレゼンティングパートナーとなることはまさにふさわしい」とコメントした。

ダンロップはグッドウッド・サーキットの開設当初（1948年～1966年）から現代に至るまでスポンサーとして関わってきた。今回のパートナーシップは、2025年のダンロップブランド取得以降、欧州市場での事業展開を進める同社にとって重要な取り組みの一つと位置づけられている。

住友ゴム工業は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」のもと、欧州を中心とした事業展開の強化とクラシックカー文化の発展に貢献していく。