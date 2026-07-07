ポチロジ、海外発送サービスのLINE公式アカウント運用開始…200以上の国・地域に対応

ビィ・フォアードが運営する海外輸送サービス「ポチロジ」は、LINE公式アカウントの運用を開始したと発表した。

ユーザーへの情報提供強化を目的とし、海外発送に関するお役立ち情報やサービスのお知らせなどを発信していく予定だ。

近年、海外在住の家族や友人への荷物発送、越境EC、海外向け販売、ワーキングホリデーや留学に伴う荷物の発送など、日本から海外へ荷物を送るニーズは多様化している。

一方で、「どの配送方法を選べばよいのか」「送料はいくらかかるのか」「関税や通関はどうなるのか」「食品や家電は送れるのか」といった不安や疑問も多い。特にはじめて海外発送を利用する人にとっては、手続きの複雑さや専門用語の多さが大きなハードルとなっていた。

こうした背景を受け、ポチロジは日常的に利用されているLINEを通じて、ユーザーが必要な情報をより手軽に受け取れる環境を整えることにした。海外発送への不安や疑問を少しでも減らすことを目指す。

LINE公式アカウントでは、海外発送に関するお役立ち情報、国別・品目別の発送時の注意点、サービスに関する最新のお知らせ、配送事例紹介、よくある質問（FAQ）、海外発送を検討しているユーザー向けのサポート情報などを配信していく。

なお、個別の問い合わせや発送に関する具体的な相談は、公式サイトのお問い合わせフォームで受け付けている。

ポチロジは、日本から海外へ荷物を送りたい個人・法人向けの海外発送サポートサービスだ。配送可能国は世界200以上の国と地域に及び、越境ECや留学・ワーキングホリデーに伴う荷物の発送など幅広いシーンで利用できる。

運営元のビィ・フォアードは2004年3月創業。中古自動車の販売・輸出入やECサイトの運営などを手がけ、2025年12月期の売上高は1609億円、販売台数は19万台だ。