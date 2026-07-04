「MOMO」50周年記念ステアリングが進化、『GT50 2.0』『GT50 2.0ブラックエディション』7月21日発売

MOMO製カーパーツの総販売元・レアーズは、イタリア・MOMOブランドのステアリング2製品『GT50 2.0』および『GT50 2.0 BLACK EDITION』を7月21日より発売する。

【画像】MOMO『GT50 2.0』＆『GT50 2.0ブラックエディション』

GT50 2.0は、MOMOの50周年記念モデルとして製作された「GT50」をリデザイン・進化させたモデル。外径は350mmで、MOMOアローホーンボタンを採用した新設計のセンターパッドが備えている。

MOMO GT50 2.0

センタースポークにはマット仕上げのリアルカーボンファイバーインサートが配置され、グリップにはブラックレザーとマイクロファイバーのアナトミカルグリップにイエローレザーのあしらいとブラックのステッチが施されている。グリップトップにはブラックの「MOMO」刺繍が入る。税込み価格は10万2300円。

GT50 2.0 BLACK EDITIONは、MOMOの第2のコーポレートカラーとされる「黒」をテーマにした特別仕様。同じく外径350mm、センターパッドはブラックレザー仕様で、専用ホーンボタンにはマットブラックにグロッシーブラックのMOMOロゴが配される。

MOMO GT50 2.0 BLACK EDITION

センタースポークにはマット仕上げのリアルカーボンインサートが採用され、グリップはブラックレザーとブラックマイクロファイバーの組み合わせにブラックレザーインサートとブラックステッチが施されている。グリップトップにはブラック刺繍が入り、BLACK EDITION専用パッケージで販売される。税込み価格は11万2200円。