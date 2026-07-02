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氷上性能に振り切ったスタッドレスタイヤ…ダンロップ『ICE Pro』が8月登場、プロモーションには今回も大谷選手を起用

ダンロップ『ICE Pro』
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  • 大谷選手を起用した新 CM、ICEPro「誕生」篇
  • 「ICE Pro」および「WINTER MAXX 03」の性能比較チャート
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ダンロップのスタッドレスタイヤブランド「WINTER MAXX（ウインターマックス）」から、新シリーズとして『ICE Pro（アイスプロ）』が登場。サイズ展開は13インチから22インチまでの計99サイズで、8月より順次販売開始される。

【画像】ダンロップ『ICE Pro』

ICE Proは、従来品ダンロップ・ウインターマックス03と比較して氷上ブレーキ性能が25％、氷上コーナリング性能が9％向上している。これを支えるのが、新開発の「ふんばり吸水ゴム」だ。

これまでのスタッドレスタイヤは、氷上の水膜を「除水」して路面に「密着」する2ステップで制動力を確保していた。ICE Proではさらに「密着の持続」に着目。低温でもゴムの柔軟性を維持する「低温ふんばり剤」が配合されており、大きな力が加わっても密着状態が持続する構造となっている。

ダンロップ『ICE Pro』ダンロップ『ICE Pro』

また、タイヤの経年劣化によるゴムの硬化を抑制する「うるおいポリマー」が従来品より増量配合されており、新品時だけでなく4年経過後も氷上性能が持続するとしている。

トレッドデザインにも新技術が採用されている。接地面積を拡大する「新開発プロファイル」と、サイプ（タイヤの溝に刻まれた細かい切れ込み）量を大幅に増やして除水・エッジ効果を高めた「新開発トレッドパターン」が組み合わされており、ふんばり吸水ゴムの性能を最大限に引き出す設計となっている。

国際的な氷上性能テストに合格した証である「アイスグリップシンボル」も取得済みだ。

ICE Proの開発背景には、2024年に発売された次世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」の存在がある。あらゆる路面に対応するシンクロウェザーが登場したことで、スタッドレスタイヤの役割を「冬道で最も危険な氷上路面での安心」に特化させる方針が採られた。従来の「全方位の性能バランス」からあえて舵を切り、氷上性能と相反する一部の性能を犠牲にすることで、氷上性能の限界追求が図られている。

大谷選手を起用した新 CM、ICEPro「誕生」篇大谷選手を起用した新 CM、ICEPro「誕生」篇

グラフィックおよび新TVCMにはブランドアンバサダーの大谷翔平選手が起用される。「極め続けたものだけが、プロになれる」をキーメッセージに、野球の頂点を極め続ける大谷選手と氷上性能を極め続けたICE Proのプロフェッショナルさが重ね合わされた内容となっている。走行シーンは北海道帯広市の実際の氷上路面で撮影されている。

《ヤマブキデザイン》

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