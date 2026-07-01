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ゼンリンの地図雑貨ブランド「Map Design GALLERY」が北海道初出店、さっぽろ地下街に期間限定オープン…7月3日

「Map Design GALLERY」がさっぽろ地下街に POP-UP STORE を 2026 年 7 月 3 日（金）より期間限定でオープン
  • 「Map Design GALLERY」がさっぽろ地下街に POP-UP STORE を 2026 年 7 月 3 日（金）より期間限定でオープン
  • 限定チャーム付き新千歳キャンバストートバッグ イメージ
  • ラベンダーをモチーフにした北海道のキーホルダー
  • 北海道エリア 方面看板アクリルスタンドキーホルダー カプセルトイ

ゼンリンは、地図柄の文具・雑貨ブランド「Map Design GALLERY」のPOP-UP STOREを、7月3日（金）から10月13日（火）まで、さっぽろ地下街（北海道札幌市中央区南2条西4丁目 ポールタウン）に期間限定でオープンする。

【画像全4枚】

北海道での出店は今回が初めてとなる。

■「Map Design GALLERY」とは

ゼンリンは、日本全国の詳細な地図データや所蔵する西洋製の日本古地図をデザインの題材とした文具・雑貨を企画・販売している。「Map Design GALLERY」は「地図に親しむ空間」をコンセプトとする同社の雑貨ブランドおよび直営専門店だ。

■さっぽろ地下街店の特長

北海道の名産品・名所を地図柄でデザインした限定商品や、人気のカプセルトイシリーズ、日本全国47都道府県のご当地地図アイテムなどを取り揃える。

4400円（税込）以上を購入した先着300名には、北海道をイメージしたラベンダー色のアクリルマグネット（非売品）をプレゼントする。

■主な取り扱い商品

●POP-UP STORE限定チャーム付き新千歳空港キャンバストートバッグ（3850円・税込）

限定チャーム付き新千歳キャンバストートバッグ イメージ限定チャーム付き新千歳キャンバストートバッグ イメージ

「空の旅」をイメージしたデザインで、地形・道路線・滑走路をあしらった空港看板風の仕上がり。付属の限定チャームは表面に「札幌」の文字、裏面に札幌市街図をデザインしている。

●札幌市街図デザイン フラットトートバッグ（1980円・税込）

札幌駅と市街地の実際の地図をデザインし、北海道を象徴するラベンダーをカラーモチーフにした商品。裏面には北海道のシルエットを刺繍している。7月中旬以降の販売開始予定。

●都道府県型キーホルダー 北海道デザイン（2640円・税込）

ラベンダーをモチーフにした北海道のキーホルダーラベンダーをモチーフにした北海道のキーホルダー

アクリル素材のカラビナ型で、ラベンダーカラーをベースにした北海道版。7月下旬以降の販売開始予定。

●タビマップシリーズ 札幌

「旅のわくわくを感じる」をコンセプトに、札幌の観光名所とその場所の地図をセットにしたアイテム群。フラットトートバッグ（1980円・税込）、クリアファイルセット（825円・税込）、タオルハンカチ（1320円・税込）などを順次販売する。

●北海道エリア 方面看板アクリルスタンドキーホルダー カプセルトイ（全8種・各500円・税込）

北海道エリア 方面看板アクリルスタンドキーホルダー カプセルトイ北海道エリア 方面看板アクリルスタンドキーホルダー カプセルトイ

ゼンリンが独自調査で収集・整備した方面案内看板をアクリルスタンドキーホルダー化した人気シリーズに、北海道エリアが初登場する。

なお、営業時間は10:00～20:00で定休日はない。

《森脇稔》

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