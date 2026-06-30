超高硬度クロムめっきなど4つの革新技術、サン工業が出展へ…ものづくりワールド東京 2026

長野県伊那市に本社を置くめっき技術メーカー、サン工業は7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第38回ものづくりワールド東京（機械要素技術展）」に出展する。

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同社は今回、半導体製造装置やEV向け精密加工装置の耐久性を飛躍的に高める4つの革新的めっき技術を展示する。

■出展の背景

近年、半導体技術の急速な進化とEVの普及により、精密加工装置の需要はかつてない速度で拡大している。関連部品には超高精度かつ高い耐久性が求められるようになった。また、SDGsへの意識の高まりを受け、製品の長寿命化や環境負荷低減も製造業に課せられた重要な使命となっている。サン工業は、こうした産業界の課題と社会的要請に応えるため、創業以来培っためっき技術をさらに進化させた具体的なソリューションを展示する。

■4つの革新技術

【1】ビッカース硬度Hv1800超「超高硬度クロムめっき」

半導体製造装置や高精度加工装置では、重要部品の摩耗による精度低下やメンテナンス頻度の増加が大きな課題となっている。サン工業は400度以上の熱処理によって、湿式めっきとしては異次元の硬さとなるビッカース硬度Hv1800以上を達成した独自の「超高硬度クロムめっき」を開発した。

耐摩耗性は従来比約5倍に向上し、部品交換頻度を1/5に削減できる。クラック発生の抑制や離型性の高さから金型の表面処理にも最適だ。また、中国のレアメタル資源政策の影響で入手が困難になっている超硬合金（主原料：タングステン）の代替技術としても期待されており、現在その可能性を検証中だという。

【2】摩擦係数0.1以下「PTFE複合無電解ニッケルめっき」

クリーンルームや真空環境で稼働する半導体装置では、潤滑油（グリス）の使用制限や摩耗による微細な粉塵発生の抑制が強く求められる。同社のPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）複合無電解ニッケルめっきは、最新の環境規制（PFOA・PFOS規制）に完全適合しており、PTFE粒子をおおむね20vol%共析させた技術だ。摩擦係数を0.1以下に抑え、可動部品のメンテナンスフリー化や凝着防止を実現する。

【3】「亜鉛ニッケルめっき」と「高耐食無電解ニッケルめっき」

防衛産業をはじめ多くの分野で、有害なカドミウムや六価クロムに代わる高耐食表面処理が求められている。同社の亜鉛ニッケルめっきは、鉄やステンレスだけでなく従来は難しかったアルミニウム素材にも対応し、通常のアルマイト処理の約40倍という防錆性能を持つ。自社開発の高耐食無電解ニッケルめっきは、市販の高リン無電解ニッケルの2倍の耐食性を実現している。

【4】反射率0.5%以下「UMBめっき（Ultimate Matt Black）」

自動運転用センサーや精密分析機器、最先端カメラでは、機器内部の光の乱反射（迷光）が検知精度や画像品質を著しく低下させる。同社独自の表面処理「UMBめっき」は、可視光域から赤外領域にいたる広い波長範囲で全反射率を0.5%以下に抑えた「究極の艶消し黒」だ。自動運転センサーの検知精度向上や光学機器内部の迷光対策への活用が期待される。

会期中はブースに技術スタッフが常駐し、部品の摩耗やサビに関する技術相談にその場で対応する。

サン工業は1949年の創業以来、半導体、自動車、産業機械分野に不可欠な表面処理技術を開発・提供してきた。20種類以上のめっきに対応する40ラインのめっき設備を持ち、ISO 9001・IATF 16949認証を取得している。