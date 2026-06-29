ジムニー専用「傘型サンシェード」2種類が発売…開くだけの簡単設置でフロントガラスを遮光

ラスターが展開するジムニー専門パーツブランド・BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）から、スズキ『ジムニー』シリーズ向けの「ジムニー専用傘型サンシェード Beyondロゴ入り」が新発売。

【画像】ジムニー専用傘型サンシェード Beyondロゴ入り

従来の折りたたみ式サンシェードとは異なり、傘を開くような操作でフロントガラスへの設置が完了する構造が採用されている。収納時も傘を閉じる要領でコンパクトにまとめられるため、ドアポケットやシート横といった省スペースへの保管が可能となっている。

BEYOND JAPAN ジムニー専用傘型サンシェード Beyondロゴ入り

夏場の強い日差しによる車内温度の上昇を軽減するほか、ダッシュボードやハンドルなどの紫外線対策にも効果的とされている。また、ロゴ入りのスタイリッシュな収納袋が付属しており、未使用時の保管にも配慮された設計となっている。

適合車種は対応車種はスズキ『ジムニー』（JB64W 2018年7月～）、『ジムニーシエラ』（JB74W 2018年7月～）、『ジムニーノマド』（JC74系 2025年4月～）となっているが、サイズが合えば他車種への使用も可能とのこと。

BEYOND JAPAN ジムニー専用傘型サンシェード Beyondロゴ入り

Beyondロゴのタイプにより、「ブロックロゴ」と「筆記体ロゴ」の2製品が用意されている。いずれも税込み価格は4950円。