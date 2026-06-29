マセラティ創業100周年記念、「MCPURAチェロ トリブート1926」発表…伝説の「ティーポ26」に敬意

マセラティは、ブランド創立100周年を記念するワンオフモデル『MCPURAチェロ トリブート1926』をイタリアで発表した。

【画像】マセラティ「MCPURAチェロ トリブート1926」

2026年のミッレミリアがモデナを通過するタイミングに合わせて、同市内のマセラティショールームでオーナーへの納車を行った。

■トライデントロゴ誕生の原点

すべての始まりとなる日付は1926年4月25日だ。アルフィエーリ マセラティがタルガ フローリオのスタートラインに「ティーポ26」で並んだこの日、ボンネットには初めてトライデント（三叉槍）のロゴが掲げられた。

それから100年後、同じシンボルと同じ車が「インスピレーション」と「トリビュート（敬意）」の両方の意味を持つ存在となった。マセラティのアイコニックなロゴの100周年と、世界中のレースシーンで活躍してきた最初の100年への敬意を込めた、唯一無二のパーソナライズドカーが誕生した。

■フオーリセリエプログラムによる一台

このモデルは、マセラティのカスタマイズプログラム「マセラティ フオーリセリエ」を通じて制作されたビスポーク（特注）カーだ。

納車の時と場所の選択も偶然ではない。2026年のミッレミリアがモデナを通過するその日に、イタリアのモータースポーツの歴史、マセラティのレーシングの伝統、そしてトライデントブランドの最も特別な現在が一日に集約された。

マセラティとミッレミリアの間には切っても切れない絆がある。1931年の「ティーポ26C」は同レースに初参戦したマセラティであり、クラス優勝という歴史的な成績を残している。

■1920年代レーシングカーを彷彿とさせるエクステリア

マセラティMCPURAチェロ トリブート1926

MCPURAチェロ トリブート1926は、1920年代のレーシングカーの色と形をテーマにしたパーソナライゼーションが特徴だ。

ボディはグリージョ ラミエラ マット（艶消しグレー）で仕上げられ、当時のレーシングカーボディの素材感を想起させる。その上にロッソ カパネッレ、ブル インフィニート、ビアンコ パステッロを組み合わせた専用リバリーが展開される。

ボンネット中央には、1926年当時のティーポ26のバッジが歴史的な正確さで忠実に再現されており、1926年の車と2026年の車を最も直接的につなぐポイントとなっている。

フロントとBピラーにはビアンコ パステッロのヒストリックトライデントが配置され、フオーリセリエのロゴも同色で描かれている。20インチのサイクロニックホイールはダイヤモンドカット加工にレッドサーフェスを組み合わせ、リバリーの色調を引き継ぐ。ブラックのブレーキキャリパーがアクセントを加える。

トノカバーには、現行ロゴと1926年にマリオ マセラティがデザインした最初のヒストリックトライデントを組み合わせた二重解釈のトライデントがブル インフィニートとホワイトで描かれる。ドアバッジには、最初のレースの主役であるアルフィエーリ マセラティとメカニックのゲリーノ ベルトッキのサインが刻まれている。エクステリア カーボンパッケージが可視カーボンファイバーインサートでカラースキームを完成させる。

■職人技と最先端技術を融合したインテリア

マセラティMCPURAチェロ トリブート1926

オープントップのキャビンには、ヘッドレストにトライデントの刺繍が施されたフオーリセリエ仕様が採用されている。ヒーター機能付きシート、インテリア カーボンパッケージ、ソナス ファベール製695W・12スピーカーのハイプレミアムオーディオシステムが、職人技と最先端技術が融合した空間を作り出す。ドライバーアシスタンスパックとフロントアクスルリフトも装備し、日常使いにも対応する。

■「トライデントの年」として続く100周年記念

マセラティ フオーリセリエは、コレクションやコンテンツの制作、そして各顧客の要望に応じたユニークまたは極めて限定的なシリーズカーの製造に特化した部門だ。すべてのフオーリセリエプロジェクトは、購入者とブランドのクリエイティブチームとの深い対話から生まれる。

この象徴的な納車により、「トライデントの年」は続く。100年前にマリオ マセラティがデザインしたロゴは、ボローニャのネプチューンの泉からインスピレーションを得たものだ。ボローニャは1914年に設立された「ソシエタ アノニマ オフィチーネ アルフィエーリ マセラティ」の発祥地でもある。そのエンブレムはマセラティのレーシングカーのシンボルとなり、後にすべての市販モデルの唯一無二のシグネチャーとなった。