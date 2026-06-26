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ドゥカティ『パニガーレV4』や『ストリートファイターV4』など6車種をリコール…リアブレーキが作動しなくなるおそれ

ドゥカティ パニガーレV4 S
  • ドゥカティ パニガーレV4 S
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  • ドゥカティ ストリートファイターV4 S
  • ドゥカティ ストリートファイターV4
  • 改善箇所

ドゥカティジャパンは6月19日、ドゥカティのスポーツバイク、『パニガーレV4』や『ストリートファイターV4』など計6車種の制動装置（リアブレーキホースの遮熱チューブ）に不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。

【画像全5枚】

対象となるのは2024年9月23日～2025年10月20日の間に輸入された「パニガーレV4」、「パニガーレV4 S」、「パニガーレV4トリコローレ」、「パニガーレV4トリコローレイタリア」、「ストリートファイターV4」、「ストリートファイターV4 S」の6車種2型式、計474台。

不具合の内容は、制動装置において、リアブレーキホースリテイナー及び遮熱チューブの設計検討が不十分なため、遮熱性能が不足している。そのため、走行中にブレーキホース至近の排気管から発せられる放射熱により、ブレーキホース表面被覆に損傷が発生し、そのまま使用を続けるとブレーキフルードが漏れて、最悪の場合、リアブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善箇所改善箇所

改善措置として、全車両、リアブレーキホースリテイナーを対策品に交換する。なお、リアブレーキホースを点検して損傷が確認できた場合、リアブレーキホースを新品に交換する。

これまでに、不具合の発生件数は9件、事故の報告は無い。

《鴛海千穂》

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