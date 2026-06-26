東京・南青山のINTERSECT BY LEXUS - TOKYO、アラカルトメニューを一新…7月1日から

東京・南青山の「INTERSECT BY LEXUS - TOKYO」（INTERSECT）は、7月1日よりアラカルトメニューを一新する。

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INTERSECTは、レクサスが提案するライフスタイルを体験できるブランド発信拠点で、「都市とつながり、人と人、人とクルマが交わる場所」をテーマに掲げる。食の分野では、日本をはじめ世界各地の食文化を尊重し、旬の食材を中心に素材の魅力を引き出す方針だ。

新たなアラカルトでは、季節野菜の出汁ピクルス（700円）や燻製オリーブマリネ（700円）、白味噌キャロットラペ（700円）などのライトミールに加え、季節のキッシュ（1300円）や炭火焼き牛タン、サラダ、焼き葱のヴィネグレット（2500円）などの前菜、ホタテのクネル 甲殻類のビスク（2500円）といった魚料理、Lボーン たまり醤油とバルサミコのソース（7800円）や鴨胸肉ロースト サルミソース（3200円）などの肉料理を用意する。

また、毎年好評の期間限定かき氷は、今年は白桃の芳香、杏の酸味、エスプレッソのほろ苦い余韻を重ねた「かき氷 白桃 アプリコット エスプレッソ」（1800円）として同日より登場する。提供期間は7月1日～9月中旬（予定）。素材の仕入れ状況により変更の可能性があるとしている。

店舗は東京都港区南青山4丁目21-26。営業時間は1Fが9:00～23:00（BREAKFAST 9:00～11:00）、2Fが11:00～23:00（LUNCH 11:00-17:00、DINNER 18:00-23:00）だ。