アップガレージ、横浜で「子どもアドベンチャーカレッジ2026」開催…8月5日

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開するアップガレージグループは、8月5日に、横浜市主催の小学生夏休み体験学習プログラム「子どもアドベンチャーカレッジ2026」を開催する。

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同社はブランドスローガン「Good Mobility, Happy Life」のもと、リユース事業による温室効果ガス（GHG）削減貢献などの社会貢献活動を進めている。プログラムでは、リユースの価値や車の魅力を子どもたちが体感できる学びの機会を提供する。

予定プログラムは、SDGsクイズ、中古ホイール磨き体験、タイヤホイール取付体験、レーシングカーの運転席乗車体験と記念撮影。

イベント概要は、日程が8月5日（水）10時から12時、場所がアップガレージグループ本社3F（神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22）。当日は駐車場が利用できないため公共交通機関の利用を求めている。交通費は自己負担となる。

定員は20名で参加費は無料。横浜市内在住または在学の小学3年生から小学6年生が応募資格で、保護者や兄弟の同伴も歓迎する（定員には含まれない）。申し込み期間は7月3日（金）午後5時までで、応募多数の場合は抽選。7月13日（月）までに登録メールアドレスへ参加可否を連絡する。

アップガレージグループは1999年に創業し、カー＆バイク用品のリユース事業を中心に展開している。店舗数は280店舗以上で、中古カー＆バイク用品専門店として全国シェアNo.1を掲げる。2022年3月に「アップガレージサイクルズ」を開始し、2024年4月には米国カリフォルニア州で「アップガレージガーデングローブ店」、2025年11月には「アップガレージオンタリオ店」を出店した。