ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アップガレージ、横浜で「子どもアドベンチャーカレッジ2026」開催…8月5日

昨年の様子 ～集合写真～
  • 昨年の様子 ～集合写真～
  • 昨年の様子 ～SDGsクイズ～

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開するアップガレージグループは、8月5日に、横浜市主催の小学生夏休み体験学習プログラム「子どもアドベンチャーカレッジ2026」を開催する。

【画像全2枚】

同社はブランドスローガン「Good Mobility, Happy Life」のもと、リユース事業による温室効果ガス（GHG）削減貢献などの社会貢献活動を進めている。プログラムでは、リユースの価値や車の魅力を子どもたちが体感できる学びの機会を提供する。

予定プログラムは、SDGsクイズ、中古ホイール磨き体験、タイヤホイール取付体験、レーシングカーの運転席乗車体験と記念撮影。

イベント概要は、日程が8月5日（水）10時から12時、場所がアップガレージグループ本社3F（神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22）。当日は駐車場が利用できないため公共交通機関の利用を求めている。交通費は自己負担となる。

定員は20名で参加費は無料。横浜市内在住または在学の小学3年生から小学6年生が応募資格で、保護者や兄弟の同伴も歓迎する（定員には含まれない）。申し込み期間は7月3日（金）午後5時までで、応募多数の場合は抽選。7月13日（月）までに登録メールアドレスへ参加可否を連絡する。

アップガレージグループは1999年に創業し、カー＆バイク用品のリユース事業を中心に展開している。店舗数は280店舗以上で、中古カー＆バイク用品専門店として全国シェアNo.1を掲げる。2022年3月に「アップガレージサイクルズ」を開始し、2024年4月には米国カリフォルニア州で「アップガレージガーデングローブ店」、2025年11月には「アップガレージオンタリオ店」を出店した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アップガレージ

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews