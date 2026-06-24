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アップガレージ、長野佐久店・群馬太田店を7月に新規出店…関東・中部エリアで拡大

アップガレージ（参考）
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カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開するアップガレージグループは、7月にフランチャイズ店「アップガレージ長野佐久店」と「アップガレージ群馬太田店」を新規出店すると発表した。

長野佐久店は2026年6月22日（月）にプレオープン、同年7月18日（土）にグランドオープンする。プレオープン期間中は買取のみで、販売はグランドオープン日から開始する。

店舗は長野県東信地方の交通の拠点である佐久市に位置し、新品タイヤ専門店「タイヤ流通センター」を併設する。夏冬のタイヤ交換需要が非常に高い地域において、リユースパーツと新品タイヤのハイブリッド提案で、顧客に最適なコストパフォーマンスを提供する方針だ。

所在地は長野県佐久市大字小田井613番地1。営業時間は10:00～19:00、定休日は毎週水曜日（祝祭日は営業）。

群馬太田店は2026年7月24日（金）にグランドオープンする。

出店地は北関東屈指の工業都市で自動車文化が根付く群馬県太田市。約60台の広々とした駐車場を完備し、四輪の「アップガレージ」に加え、二輪専門の「アップガレージライダース」、新品タイヤの「タイヤ流通センター」の3業態をワンストップで体験できる利便性の高い店舗となる。

所在地は群馬県太田市龍舞町1525-3。営業時間は11:00～20:00、年中無休（年末年始を除く）。

アップガレージグループは1999年に創業。中古カー＆バイク用品専門店としては全国シェアNo.1で、現在の店舗数は280店舗以上にのぼる。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ」を開始した。

海外展開にも積極的で、2024年4月にはアメリカ合衆国カリフォルニア州に1号店「アップガレージガーデングローブ店」を、2025年11月には2号店「アップガレージオンタリオ店」を出店している。ブランドスローガン「Good Mobility, Happy Life」のもと、国内外での事業拡大を続けている。

《森脇稔》

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