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日野コンピューターシステム、睡眠・メンタル対策など現場課題の解決策を紹介へ…第1回物流DX展

日野コンピューターシステムのブースイメージ
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日野自動車のITソリューションカンパニーである日野コンピューターシステム（HCS）は、7月1日（水）から3日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第1回物流DX展」に出展する。

同展示会は「第38回ものづくりワールド東京」と同時開催される。ものづくりワールド東京は、開発・製造期間の短縮やDX推進・AI活用、コストダウンなど製造業の課題解決のヒントが得られる展示会で、世界中の企業がIT・DX製品、部品、設備、計測製品などを出展する。12の展示会で構成され、最先端事例を学べるセミナーも開催される。

HCSは「安心安全から良いものづくりを」をテーマに出展し、物流・製造業界の現場における負担軽減と安全・健康対策に役立つ製品を紹介する。熱中症対策や交通安全、メンタルヘルス、設備管理、健康経営など、現場の課題に対応する商品を通じて、安心して働ける環境づくりを支援する。

HCSブースは西2ホール（小間番号：L16-12）で、入場は無料（来場事前登録制）。展示製品はBrain100 Studio、VOSLOG、バインスタリング、MAMORINU、Nobi for Driver、Logitaを活用した事例、GENBA×点検、docomapEyeなど。

また、会期初日の7月1日11:00から11:30には、セミナー会場E（西2ホール）にてHCSのソリューション推進部事業推進室長・平野悟氏が「生産性を最大化！現場の睡眠＆メンタル対策」と題したセミナーに登壇する。従業員の睡眠の質や心の健康が現場の作業効率を高める鍵であるとし、管理者が押さえるべき不調の背景（プレゼンティーズム）の解説と、現場の安定・生産性向上を両立する解決策を紹介する予定だ。

《森脇稔》

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