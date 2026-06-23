ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

BAJA1000参戦車両が千葉・いなげの浜を走る！ BAJA COAST JAM 2026　6月27-28日開催

BAJA COAST JAM 2026
  • BAJA COAST JAM 2026
  • BAJA COAST JAM 2026
  • BAJA COAST JAM 2026
  • 2024年のBAJA1000に参戦し、完走およびクラス優勝を果たしたTEAM JAOSのレクサス『LX600』がデモランに登場する
  • ドライバーは能戸知得選手。本場BAJAで鍛えられた走りを、いなげの浜で披露する
  • BAJA1000やMINT400など、メキシコやアメリカで開催されるデザートレースに参戦している木津選手。
  • 木津選手はBAJA COAST JAM 2026で、愛車のポラリスバギーでデモランに参加する
  • BAJA COAST JAM 2026

BAJA COAST JAM実行委員会は、6月27日・28日の2日間、千葉市の稲毛海浜公園内「SUNSET BEACH PARK INAGE」で「BAJA COAST JAM 2026」を開催する。入場は無料。

【画像全8枚】

同イベントは、車、バイク、キャンプ、オーバーランドスタイルをテーマにしたモーターキャンプフェス。会場では50社を超える出展社による車両、バイク、キャンプ関連のブースが展開されるほか、公園内の芝生広場ではオーバーランドスタイルのモーターキャンプも行われる。

注目は、稲毛海浜公園では初の試みとなる、「いなげの浜」でのデモランだ。BAJA1000レース参戦車両などが砂浜を走行し、本場デザートレースの雰囲気を披露する。

参加車両は、TEAM JAOSの能戸知得選手がドライブするレクサス『LX600』をはじめ、千葉マツダのマツダ『CX-5』、FLEXの三菱『トライトン』、RAPTOR LINER千葉のダイハツ『ハイゼットトラック』など。さらにBAJA1000やMINT400などにプライベート参戦する木津選手のポラリスも登場する。

ビーチでのデモランは、27日が11時と13時30分の2回、28日が11時の1回を予定している。

27日17時からは、芝生広場のキャンプエリアでバータイムを実施。28日はスペシャルゲストとして、ブレイキン界のレジェンドであるBBOY TAISUKE氏が来場し、13時30分からクルーとともにダンスパフォーマンスを披露する。イベントは両日とも16時まで。

MCは27日が黒木芽衣、28日が水沢マイ。主催はBAJA COAST JAM実行委員会。後援は千葉県、千葉市、千葉市観光協会、千葉商工会議所、千葉日報社、千葉ロータリークラブ、ジェイコム千葉、千葉テレビ。


開催概要

イベント名：BAJA COAST JAM 2026
サブタイトル：MOTORCAMP FES IN SUNSET BEACH PARK INAGE
日程：6月27日（土）・28日（日）
会場：SUNSET BEACH PARK INAGE／千葉県千葉市・稲毛海浜公園
主催：BAJA COAST JAM実行委員会
入場料：無料
問い合わせ：BAJA COAST JAM実行委員会

《藤澤純一＠Mycar-life》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

イベント開催予定

芸文社

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews