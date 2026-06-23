BAJA1000参戦車両が千葉・いなげの浜を走る！ BAJA COAST JAM 2026　6月27-28日開催

BAJA COAST JAM実行委員会は、6月27日・28日の2日間、千葉市の稲毛海浜公園内「SUNSET BEACH PARK INAGE」で「BAJA COAST JAM 2026」を開催する。入場は無料。

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同イベントは、車、バイク、キャンプ、オーバーランドスタイルをテーマにしたモーターキャンプフェス。会場では50社を超える出展社による車両、バイク、キャンプ関連のブースが展開されるほか、公園内の芝生広場ではオーバーランドスタイルのモーターキャンプも行われる。

注目は、稲毛海浜公園では初の試みとなる、「いなげの浜」でのデモランだ。BAJA1000レース参戦車両などが砂浜を走行し、本場デザートレースの雰囲気を披露する。

参加車両は、TEAM JAOSの能戸知得選手がドライブするレクサス『LX600』をはじめ、千葉マツダのマツダ『CX-5』、FLEXの三菱『トライトン』、RAPTOR LINER千葉のダイハツ『ハイゼットトラック』など。さらにBAJA1000やMINT400などにプライベート参戦する木津選手のポラリスも登場する。

ビーチでのデモランは、27日が11時と13時30分の2回、28日が11時の1回を予定している。

27日17時からは、芝生広場のキャンプエリアでバータイムを実施。28日はスペシャルゲストとして、ブレイキン界のレジェンドであるBBOY TAISUKE氏が来場し、13時30分からクルーとともにダンスパフォーマンスを披露する。イベントは両日とも16時まで。

MCは27日が黒木芽衣、28日が水沢マイ。主催はBAJA COAST JAM実行委員会。後援は千葉県、千葉市、千葉市観光協会、千葉商工会議所、千葉日報社、千葉ロータリークラブ、ジェイコム千葉、千葉テレビ。

開催概要

イベント名：BAJA COAST JAM 2026

サブタイトル：MOTORCAMP FES IN SUNSET BEACH PARK INAGE

日程：6月27日（土）・28日（日）

会場：SUNSET BEACH PARK INAGE／千葉県千葉市・稲毛海浜公園

主催：BAJA COAST JAM実行委員会

入場料：無料

問い合わせ：BAJA COAST JAM実行委員会