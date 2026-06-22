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カーナビタイム、「距離優先」ルートを強化…軽タクシー解禁を見据え最短ルート案内を刷新

『カーナビタイム』『配達NAVITIME』に最短距離を追求する距離優先ルートを提供開始
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  • 「推奨」ルートとの比較例
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  • 操作方法

ナビタイムジャパンは6月22日、カーナビアプリ『カーナビタイム』および配達専用アプリ『配達NAVITIME』において、「距離優先」ルート機能を強化すると発表した。

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新機能では、ルート検索条件に「距離優先」の項目を追加し、優先度を「標準」「強い」「非常に強い」の3段階から設定できるようになる。「非常に強い」に設定すると、安全性や走りやすさを考慮しながらも、目的地までの走行距離を極力短くしたルートを提案する。

『カーナビタイム』では、ルート検索結果を所要時間・高速料金・距離順に並び替えできるソート機能も新たに追加される。

同社は独自の経路探索技術を改良し、より細かな道を含めた最適なルートを実現した。過去の走行データを活用することで、距離の短さと走りやすさの両立を目指している。ルートの総距離が短くなるだけでなく、信号通過数や渋滞通過距離の減少も期待できるという。

これまで『カーナビタイム』は、プロドライバーからの意見をもとに「タクシーモード」や「抜け道ルート」などの機能を提供してきた。その中で「路地を使えば所要時間も距離も短くできるのでは。もっと最短ルートを案内してほしい」という要望が多数寄せられていた。

さらに、2026年6月から全国で一般タクシー事業における軽自動車の導入に関する制定・通達の改正が行われる予定であることを受け、小回りが利く軽自動車の特性を最大限に活かせるルートへのニーズが高まると判断し、本機能の開発に至った。

タクシードライバーは「できるだけ運賃を安く抑えたい」という乗客のニーズに合ったルート提案が可能になり、顧客満足度の向上と業務効率化を両立できる。一般ドライバーや配達員も、地元の人しか知らないような抜け道を活用することで、渋滞によるストレスや時間のロスを軽減できる。

本機能は、プレミアムプラスコース（『カーナビタイム』『配達NAVITIME』）および住宅地図コース（『カーナビタイム』）の会員が利用できる。なお、道路状況や走行安全性を考慮した経路探索ロジックにより、必ずしも最短距離とならない場合もある。

《森脇稔》

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