イオンバイク、電動アシスト自転車「WILLGOファミリー」発売…チャイルドシート標準装備で10万9780円

イオンの自転車専門店「イオンバイク」は6月19日、オンラインショップ「イオンバイクモール」にて、オリジナル電動アシスト自転車「WILLGOファミリー 電動アシスト自転車A」を発売した。

【画像】子乗せ電動アシスト自転車「WILLGOファミリー」

OGK製リヤチャイルドシートとフロントバスケットを標準装備しながら、本体価格9万9800円（税込10万9780円）を実現したコストパフォーマンスに優れたファミリー向けモデルだ。

電動アシスト自転車「WILLGO」は、バッテリーの電源スイッチひとつで走り出せるシンプルな設計が特徴のイオンバイクオリジナルレーベル。モード切り替えなど複雑な操作が不要で、誰でも簡単に使えることを重視している。

子乗せ電動アシスト自転車「WILLGOファミリー」

新モデル「WILLGOファミリー」は、子どもの送り迎えから日常の買い物まで毎日の使用を想定した実用装備を備える。バッテリーは36V 10Ahリチウムイオンバッテリー（25.2V換算で約14.2Ah相当）を採用し、1充電あたりの走行距離の目安は約45kmだ。

後輪をダイレクトに駆動するリヤモーターにより、ペダルを踏み込んだ瞬間に後ろから押し出されるような自然で力強い加速を実現。容量約31リットルの大容量フロントバスケットも標準装備し、荷物が多くなりがちな子ども連れの外出にも対応する。

子乗せ電動アシスト自転車「WILLGOファミリー」

バッテリーの電源スイッチをオンにすると常時点灯するライトも搭載し、昼夜を問わず視認性を確保している。

カラーはマットブラック、マットグレージュ、マットオリーブの3色。車体重量は約30.9kg、6段変速、タイヤサイズは20型（20x1.95）。全長1820mmx幅590mm。適応身長の目安は145cm以上（幼児2人同乗時は150cm以上）。

発売はオンラインショップ「イオンバイクモール」での先行販売から始まる。