スズキ『クロスビー』で同乗者のテレビ視聴とナビ操作を可能に、ブリッツの「テレビナビジャンパー」

ブリッツが販売中の「TV-NAVI JUMPER」（テレビナビジャンパー）に、スズキ『クロスビー』搭載の純正ディスプレイオーディオの適合が追加された。販売されるのは「TV切替」タイプ［NSZ06］で税込み価格は2万7280円。

【画像】ブリッツの「テレビナビジャンパー」

適合が追加されたナビ機種はスズキ・クロスビー（MND1S 2025年10月～）に搭載の「スズキコネクト対応 9インチHDディスプレイ全方位モニター付メモリーナビゲーション」となっている。

テレビナビジャンパーは走行中でも同乗者のテレビ視聴が可能になるだけでなく、目的地設定などカーナビ操作も可能になる電子パーツ。車両側の配線を切断したり加工することが一切不要なので、完全コネクタオンでの取り付けが可能だ。

スイッチ操作でノーマル状態に切り替え可能な「TV切替」タイプには、超小型スイッチ（H13mm × W15mm × T5mm）が標準で同梱されていて、スイッチを車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることが可能。

また、「BLITZ」ロゴ入りの専用スイッチアダプターが同梱されるほか、スズキ車対応のサービスパネル「TOYOTA TYPE-2」（W22.5mm × H22.5mm）も同梱されるので、超小型スイッチ／スタンダードスイッチ／サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から、好みに合わせた取り付け方法を選択できる。

ブリッツの「テレビナビジャンパー」