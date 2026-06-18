【ガソリン価格速報】全国平均169.7円・補助額は18.2円　経産省資源エネルギー庁調査

経済産業省 資源エネルギー庁は、2026年6月15日（月）時点のレギュラーガソリン全国平均価格が169.7円（前週比＋0.2円）となったと発表しました。横ばいで推移していたガソリン価格が2週ぶりに値上がりに転じました。

【画像全5枚】

6月18日から補助額18.2円を適用

6月18日（木）から6月24日（火）に適用されるガソリンへの補助額は18.2円となります。前週の補助額27.0円から8.8円縮小します。

補助額の算出方法は、翌週の想定ガソリン小売価格（今週の価格169.7円＋前週の支給額27.0円＋原油価格の変動分－8.5円）から基準価格170.0円を差し引く方式です。

図1 レギュラーガソリン全国平均価格の推移（経済産業省 資源エネルギー庁）

軽油・灯油の最新価格も公表

同期間の軽油全国平均価格は159.0円（前週の158.8円と比べ0.2円値上がり・2週ぶりの値上がり）、灯油の全国平均価格は140.4円（18リットル換算で2,528円、前週の2,526円から2円値上がり・4週連続の値上がり）となっています。

軽油・灯油ともに同じく18.2円の補助が適用される予定です。

図2 軽油全国平均価格の推移（経済産業省 資源エネルギー庁）

図3 灯油全国平均価格の推移（経済産業省 資源エネルギー庁）

参考情報

円建てドバイ原油価格（週平均）は直近で86.2円/リットルとなり、前週の94.9円から低下しました。原油価格の下落が今週の補助額の縮小（27.0円→18.2円）に影響しています。