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【ガソリン価格】全国平均169.5円・6/17までの補助額は27.0円…経産省資源エネルギー庁調査

【ガソリン価格速報】全国平均169.5円・6/11からの補助額は27.0円 経産省資源エネルギー庁調査
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経済産業省 資源エネルギー庁は、2026年6月8日（月）時点のレギュラーガソリン全国平均価格が169.5円（前週比プラスマイナス0円）となったと発表しました。

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6月11日から補助額27.0円を適用

6月11日（木）から6月17日（火）に適用されるガソリンへの補助額は27.0円となります。前週の補助額33.3円から6.3円縮小します。

補助額の算出方法は、翌週の想定ガソリン小売価格（今週の価格169.5円＋前週の支給額33.3円＋原油価格の変動分－5.8円）から基準価格170.0円を差し引く方式です。

図1　レギュラーガソリン全国平均価格の推移（経済産業省 資源エネルギー庁）

軽油・灯油の最新価格も公表

同期間の軽油全国平均価格は158.8円（前週の158.8円と比べ横ばい・2週ぶりに値上がり止まる）、灯油の全国平均価格は140.3円（18リットル換算で2,526円、前週の2,524円から2円値上がり・3週連続の値上がり）となっています。

軽油・灯油ともに同じく27.0円の補助が適用される予定です。

図2　軽油全国平均価格の推移（経済産業省 資源エネルギー庁）
図3　灯油全国平均価格の推移（経済産業省 資源エネルギー庁）

直近の動き

円建てドバイ原油価格（週平均）は直近で94.9円/リットルとなり、前週から低下しました。原油価格の下落が今週の補助額の縮小（33.3円→27.0円）に影響しています。

図4　円建てドバイ原油価格の推移（経済産業省 資源エネルギー庁）
《編集部》

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