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80万人超の知見データベース活用、ビザスクがマッチングサービス紹介へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

ビザスクのブースイメージ
  • ビザスクのブースイメージ

グローバルなナレッジプラットフォームを運営するビザスクは、6月17日（水）から19日（金）にアイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される日本最大級の自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

同展示会は公益社団法人自動車技術会が主催し、開催時間は各日10:00～17:00。ビザスクのブースは展示ホールE・251番に設けられる。

ビザスクは、研究開発・新規事業開発・DX推進・技術戦略立案など幅広い用途に対し、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするサービスを展開している。国内外あわせて80万人超の知見データベースを保有する。

現在、自動車・モビリティ業界ではCASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）への対応やSDV化、カーボンニュートラルに向けた軽量化・新素材の採用など、技術革新のスピードが急加速している。

一方で「次世代モビリティにおける市場の真のニーズはどこにあるか」「競合他社の技術開発やサプライチェーンの動向はどうか」といった情報は、一般的なデスクリサーチや論文・レポートだけでは把握が難しいのが現状だ。

今回の出展では、研究開発（R&D）部門・技術企画部門・新規事業開発部門の担当者に向け、業界の一次情報（生の声）を活用して市場ニーズを効率よく捉え、開発の精度とスピードを向上させる方法を紹介する。

展示会で紹介する「ビザスクinterview」は、190カ国・80万人超の知見データベースから、課題に合致するエキスパートに1時間からインタビューできるサービスだ。

第1の特長は、ターゲット業界の「生の声」による用途探索である。自社技術・素材の自動車分野への展開を検討している現場担当者に、課題やスペックへの要望、採用基準を直接ヒアリングできる。

第2の特長は、技術トレンド・競合動向の早期把握だ。EV・自動運転などの特定技術分野に精通した有識者や、海外市場の動向に詳しいエキスパートから、公開情報には載らない最新の現場感覚を収集できる。

第3の特長は高精度なマッチングである。「車載電池の熱マネジメントに詳しい人」「欧州の環境規制への実務対応経験者」など、ピンポイントな要件に対し、専任スタッフが最適な候補者を提案する。

ビザスクは東証グロース上場企業（証券コード：4490）で、東証プライム上場企業の4社に1社に導入実績を持つ（2026年3月時点）。

《森脇稔》

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