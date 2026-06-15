自動バレーパーキングシステムのデモ、eSOLが出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

車載ソフトウェア開発を手がけるイーソル（eSOL）は、6月17日から19日にかけてアイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展する。

SDV（ソフトウェア定義車両）の実現には、プラットフォームの各技術階層を統合するFull Stack Engineering（FSE）を通じて優れたコンピュータを構築することが不可欠とされている。

イーソルのブースでは、FSEによるカスタムプラットフォーム開発の一例として、同社とパートナー各社のソリューションを連携させた自動バレーパーキング（AVP）システムのデモを展示する。

デモはOSレイヤからビークルAPIを経由し、アプリケーションレイヤに至るソフトウェアスタックのすべてと、それらを支えるシミュレーション環境を組み合わせて構成されている。

使用される主な製品・ソリューションは、車載ソフトウェア開発エンジニアリングサービス、ISO 26262 ASIL D認証取得のスケーラブルリアルタイムOS「eMCOS」、AUTOSAR準拠の車載ソフトウェアプラットフォーム「AUBIST CP」「RTA-CAR」、コックピット HMI／3Dシミュレーション向けリアルタイム3Dエンジン「eXRP」だ。

オンライン展示は2026年7月1日まで実施される。名古屋展への参加は無料（事前登録が必要）で、ブース番号は70番だ。