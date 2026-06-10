アストンマーティン、1090万円のレーシングシミュレーター発表…ルマン参戦『Valkyrie』がモチーフ

アストンマーティンとCurv Racing Simulatorsは、今年のル・マン24時間に出場するアストンマーティン『Valkyrie』を記念した限定版レーシングシミュレーター「AMR-C01-Rハイパーカー・エディション」を発表した。

【画像】レーシングシミュレーター「AMR-C01-Rハイパーカー・エディション」

レーシングシミュレーター「AMR-C01-Rハイパーカー・エディション」

世界24台限定のAMR-C01-Rハイパーカー・エディションは、007号車と009号車にインスピレーションを得たレースカラーをまとう。アストンマーティンのボディカラーであるポディウム・グリーンに、コントラストカラーのイエローまたはレッドのアクセントを加えた。

開発には、ル・マンで3度のクラス優勝を果たしているアストンマーティンのハイパフォーマンス・テストドライバー、ダレン・ターナーが関与した。アストンマーティンValkyrieのドライビング・ポジションを再現し、49インチの曲面ディスプレイとNVIDIA RTXを搭載する。

レーシングシミュレーター「AMR-C01-Rハイパーカー・エディション」

AMR-C01-Rハイパーカー・エディションでは、Valkyrie用のステアリングホイールを新たに採用した。ステアリングホイールは受注生産で、サイドおよびロータリーをビスポークで配色するパーソナライズが可能だ。

価格は税別5万8750ユーロ（約1090万円）で、現在注文を受け付けている。

英国で受注生産される本体は、カーボンファイバー製モノコックを特徴とする。シミュレーターの技術を、構造的なシルエットで包むとしている。