製造現場のAI自動化を推進　オープンとJRCエンジニアリングが協業

オープン株式会社とジェイ・アール・シー エンジニアリング株式会社は、製造現場向けAI・自動化ソリューション開発における協業を開始した。

オープンのRPA・AI・業務自動化領域の知見と、JRCエンジニアリングの組込み・制御・ソフトウェア開発技術を組み合わせ、製造現場におけるAI活用・設備データ連携・業務自動化を推進する。

製造現場が抱える「実装の壁」

製造業では人材不足や熟練技術者の高齢化が深刻化する一方、AIやデジタル技術への期待も高まっている。しかし現場設備との接続性、閉域環境への対応、リアルタイム処理、システム連携の複雑さといった課題から、実装が進まないケースが多い。

両社はこの課題に対し、「現場で実際に活用できるAI・自動化」をテーマに共同でソリューション開発を進める。

想定する活用領域と今後の展望

本協業で想定する活用領域は以下の通りだ。

AIを活用した異常検知・分析支援

熟練技術者のノウハウ継承支援

設備データの収集・可視化

工場内システムとバックオフィス業務の連携

閉域環境下でのAI活用

製造現場における帳票・定型業務の自動化

今後はオープンが推進するFDE（Forward Deployed Engineer）の考え方をベースに、要件定義・設計・開発・導入・保守までを一貫して対応できる体制を構築する。FDEとは、現場に常駐して課題理解から運用定着までをコミットするエンジニア像を指す。

PoCに留まらない現場定着型の支援を目指すとともに、生成AI活用や現場データ利活用も含め、製造業のさらなる業務高度化に向けた取り組みを推進していく方針だ。