検討中：スバルが米国製3列SUVを日本導入…『アセント』を2026年後半に

スバルは、米国で生産する3列ミッドサイズSUVの日本市場への導入を2026年後半を目途に検討していると発表した。対象となるのは、北米市場で『アセント』、その他市場で『エヴォルティス』として販売している3列シートSUVだ。

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スバルが6月6日、明らかにした。日米貿易合意を受けて施行された国土交通省の認定制度も活用し、日本市場への導入をめざす。

アセントは、米国の生産拠点であるインディアナ州の「スバル・オブ・インディアナ・オートモーティブ」（SIA）で生産されており、2018年から主に北米市場で販売している。ファミリーユーザー向けの3列ミッドサイズSUVとして展開されている。

SUVとして求められる機能性を重視しながら、存在感のある内外装デザインを採用。スバルの現行ラインアップで最大となるボディサイズを活かし、ゆとりある室内空間を確保している。家族全員が快適に移動できるよう、多彩なユーティリティ機能も備える。

スバル・アセント（北米仕様）

また、「スバル・グローバル・プラットフォーム」の採用により高いボディ剛性を実現。振動や騒音を抑えた快適な移動空間を提供するという。

パワートレインには水平対向4気筒2.4L DOHC直噴ターボエンジンを搭載。これを核とするシンメトリカルAWDや、悪路走破性を高めるX-MODE、運転支援システム「アイサイト」など、スバルのコアテクノロジーを採用している。

スバルは今後も、同モデルの日本市場導入に向けた検討を進めるとしている。