自動車保険・バイク保険でruumポイント付与、三井ダイレクト損保と大東建託がサービス開始

大東建託パートナーズとMS&ADインシュアランスグループの三井ダイレクト損害保険は、ruum会員向けに「ruumポイントがたまる自動車保険」および「ruumポイントがたまるバイク保険」の提供を開始した。

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両商品はruum会員を対象としており、ruumアプリにログイン後、専用ホームページから申し込むことができる。

支払保険料の2.0%（小数点以下切り捨て）がruumポイントとして還元される。還元上限は1契約につき年間3000ポイントまでで、ポイントは保険始期日の翌々月末頃に付与される。

なお、「ruumポイントがたまる自動車保険」では「インターネット契約割引」（最大1万円）と「eサービス（証券不発行）割引」（500円）の両方を適用した場合、最大の割引を受けることができる。「ruumポイントがたまるバイク保険」では「インターネット契約割引」（3000円）と「eサービス（証券不発行）割引」（500円）の両方適用が最大割引となる。

「ruumポイントがたまる自動車保険」の正式名称は「総合自動車保険」、「ruumポイントがたまるバイク保険」の正式名称は「総合バイク保険」で、いずれもペットネームとして使用される。引受保険会社および取扱代理店は三井ダイレクト損害保険となる。