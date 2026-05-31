約10万円も納得のボリューム感！「超時空要塞マクロス」45周年記念商品、完全変形「DX超合金 SDF-1 マクロス」がスゴい

BANDAI SPIRITSは、「DX超合金 SDF-1 マクロス」の商品化を決定しました。一般店頭にて6月1日より予約受付を開始します。

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◆約10万円！DX超合金最大級の艦が発進

「超時空要塞マクロス」の45周年記念商品第1弾として、巨大宇宙戦艦「SDF-1 マクロス」が約1/2000スケール相当、全長約650mmの弩級サイズで立体化。要塞艦と強攻型の変形を差し替え無しで再現しており、プロポーションは宮武一貴氏による設定画やイラスト、劇中の映像を参考としながら、立体としての最適解を追求しています。

艦橋、胸部、脚部には発光ギミックを搭載。胸部、脚部は付属のケルカリアの艇首部を近づけることで、ライティング演出がスタートします。居住ブロックも時間経過で朝～昼～夕方～夜とライティングが変化。ランダムで緊急モードにも移行します。

ダイダロスとプロメテウスは分離可能。ダイダロスは艦首ハッチの開閉やスロープを展開でき、付属のモンスター3機とトマホーク5機のデストロイドを設置し、ダイダロスアタックを再現できます。

マクロス艦と同スケールの「VF-1 バルキリー/スーパーバルキリー」も各4機付属。プロメテウスの甲板にディスプレイすることで、対比によりマクロス艦の巨大さを実感できます。

「DX超合金 SDF-1 マクロス」は2026年11月に発売予定。価格は99,000円（税込）です。一般店頭にて6月1日より予約受付を開始します。