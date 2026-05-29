オートバックスセコハン市場、「ASM」にストアブランド刷新へ

オートバックスセブンは5月29日、中古カー用品の買取・販売専門店「オートバックスセコハン市場」のストアブランドを「ASM（エー・エス・エム）」へ刷新すると発表した。

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今後、Webサイトや店舗看板などで新ブランドロゴを順次導入する。ASMは「Autobacs Second-hand Market」の略称である。

同社は2000年から中古カー用品の買取・販売事業を開始し、全国21店舗（2026年5月末時点）を「オートバックスセコハン市場」としてフランチャイズ展開している。

また2025年からは、全国のオートバックスおよびスーパーオートバックスで中古カー用品の買取サービスを始めた。さらにWeb上でも買取申し込みが可能なサービスを開始し、利便性向上を図っている。

販売面では、21店舗の店頭に加え、オートバックス公式通販サイトやヤフオク、メルカリなどのオンラインチャネルで販売を強化する。

同社は拡大するリユース品市場を背景に、中古カー用品事業のさらなる成長とグローバル展開を見据え、ブランド名称とロゴデザインを刷新した。今後は、オートバックスおよびスーパーオートバックスなどで買取った中古カー用品をオンラインを通じて世界中の顧客へ届ける体制づくりを進めるとしている。