モビリティ開発を一気通貫で支援、アネブルが出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

株式会社アネブルは、5月27日（水）から29日（金）まで、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展する。

同展示会は公益社団法人自動車技術会が主催するもので、入場料は無料（登録制）。アネブルのブース番号は127番だ。

今回の出展では、モビリティ開発を一気通貫で支援する同社のサービスを紹介する。部品調達から試験車両製作、ハーネス試作、受託試験、技術派遣・請負まで、開発現場でのリソース不足や課題に対し、「出来ない」を「出来る」に変えるソリューションを提案するとしている。

国内・海外部品調達／ベンチマークとしては、国内外のネットワークを活用し、部品調達から分析・評価まで対応。開発初期段階での情報収集・比較検討を支援する。

試験車両製作では、調達した部品をもとに、開発部品の搭載・計装・車両改造まで対応。パワートレイン開発や各種評価に必要な車両を製作する。

ハーネス試作サービスは、ポンチ絵段階から対応可能で、最大700回路までの試作に対応。短納期かつ柔軟な対応で開発初期を支援する。

テスティング／振動試験は、市場走行試験や振動試験、次世代燃料対応エンジン試験など、多様な試験にワンストップで対応する。

技術派遣・請負サービスは、設計・適合・評価に対応するエンジニアが現場を支援し、開発リソース不足の課題を解決する。

ブースでは、水素エンジン搭載カッティングモデル、背圧調整弁、ダンパーテスターなどの実機展示も行われ、一気通貫での対応力を体感できる内容となっている。

開発リソース不足に課題を抱える企業や、試作・評価・試験の外注を検討している企業、部品調達から試験までまとめて依頼したい企業が顧客となる。