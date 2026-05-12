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ロボット・AI用語集を『ロボスタ』が公開---急速に増える専門用語

ロボスタ ロボット・AI用語集ページ公開のお知らせ 掲載語数50語から
  • ロボスタ ロボット・AI用語集ページ公開のお知らせ 掲載語数50語から

ロボットとAI領域のニュースを読む際に押さえておきたいキーワードをまとめた「ロボット・AI用語集」ページをロボスタで新たに公開した（# ロボット・AI用語集）。

AIやロボティクスの専門用語は急速に増えており、業界外の読者だけでなく業界内でも「その言葉、改めて確認したい」という場面が増えている。本ページはそうした場面で気軽に参照できるリファレンスとして活用してもらうことを目的としたものだ。

掲載内容

今回の用語集には、ロボット・AI関連のキーワード50語を収録した。

  • 掲載語数：50語

  • 並び順：五十音順（あ行～ら行）＋英字順（A-Z）の10セクション

  • 各用語に英語表記と日本語解説を掲載

  • クリックで説明文を展開するアコーディオン形式

収録セクション一覧

あ行（7語）　アクチュエータ／AIエージェント／エージェンティックAI／エッジAI／エンドエフェクタ／エンボディドAI／音声認識

か行（7語）　拡散モデル／画像認識／機械学習／基盤モデル／強化学習／協働ロボット（コボット）／コンピュータビジョン

さ行（8語）　サービスロボット／産業用ロボット／自然言語処理（NLP）／深層学習／自動運転／自律移動ロボット／生成AI／世界モデル

た行（3語）　テレオペレーション／デジタルツイン／ドローン（UAV）

な行（1語）　ニューラルネットワーク

は行（6語）　ハルシネーション／ヒューマノイドロボット／ファインチューニング／フィジカルAI／物体検出／プロンプトエンジニアリング

ま行（3語）　マニピュレータ／マルチモーダルAI／模倣学習

や行（1語）　四足歩行ロボット

ら行（1語）　量子化

A-Z（13語）　AGI／AGV／AMR／CoT／HRI／LLM／MCP／RAG／RLHF／ROS／SLAM／Transformer／VLA

こんな場面で活用できる

  • ロボスタの記事やセミナーで「この用語の意味がわからない」と感じたとき

  • 業界入門者へのリファレンスとして

今後の更新方針

業界の動向を踏まえながら内容を随時更新していく方針だ。

《ロボスタ編集部》

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