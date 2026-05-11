アールティ製国産四足歩行ロボットが東急建設の建築現場で実証実験　通信ネットワーク×不整地走破性

株式会社アールティは、同社が開発を進める国産四足歩行ロボットを用いて、東急建設株式会社が施工する建築現場における通信ネットワークの技術検証および実証実験に協力した。実施期間は2025年11月から12月にかけてである。

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両社の技術テーマが一部重なったことで実現した本実証を通じ、アールティは建築現場に限らず、不整地や環境変化を伴う多様な現場において四足歩行ロボットが安定稼働し、通信ネットワークを介した情報取得・共有が可能かどうかを検証した。

実証実験の背景と目的

社会インフラや産業現場を取り巻く環境は近年大きく変化しており、労働力不足や作業環境の高度化への対応に加え、経済安全保障の観点からも国産四足歩行ロボットによる巡視・点検・遠隔支援への期待が高まっている。

一方、現場は必ずしもロボットフレンドリーな環境とは言えず、実用化に向けては多くの現場実証実験が必要とされる。具体的な課題として、通信環境の不安定さ、段差・スロープ・仮設構造物など常に変化する不整地環境、作業工程の進捗により日々変化する歩行可能範囲、そして人と協働するための安全対策が挙げられる。

本実証では、東急建設から提供されたカメラなどの外部機器を搭載した状態で、段差・スロープ・障害物を含む環境を走行し、建築現場に特有の不整地環境における走破性や運用上の課題を検証した。あわせてリスクアセスメントも実施し、建設現場における人との通常の巡回時に危険として想定される点に問題がないことを確認している。

主な成果と今後の展望

本実証の主な成果として、不整地・仮設構造物が混在する環境における四足歩行ロボットの走破性評価データの蓄積、および通信技術と移動ロボットを組み合わせたソリューションとしての有効性と改善点の整理が挙げられる。

決められた通路

パンチング路面

整地された路面

不整地

さらに、インフラ点検・プラント・災害対応など多様な分野への展開を見据えた開発課題と基礎的な知見も得られた。

アールティは、四足歩行ロボットを含む脚式ロボットの開発を進めており、基本機能の開発のみならず、用途開発および国産ロボットの実用化を共創するフェーズだ。同社は本実証で得られた知見を起点として、他業界・他用途においても実運用を前提とした検証フィールドを広く募集していく方針だ。また、既に他社製四足歩行ロボットでの運用経験を持つ企業との協業も視野に入れ、国産四足歩行ロボットの産業化を加速させていくとしている。

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