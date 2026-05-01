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ポルシェセンター柏の葉、5月21日新装オープン…最大6台を展示

ポルシェセンター柏の葉（完成イメージ）
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  • ポルシェセンター柏の葉（完成イメージ）

ポルシェジャパンの正規販売店、株式会社ファミリーは、「ポルシェセンター柏」を移転し、5月21日に「ポルシェセンター柏の葉」として新装オープンする。

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新拠点は最新のポルシェCI（コーポレートアイデンティティ）に準拠した施設で、約570平方mの広さを持つショールームに最大6台の車両展示が可能だ。

ワークショップには8サービスベイ（うち7リフト）を備え、充実したアフターサービス体制を整える。また、ポルシェターボチャージャー1基を設置し、電動化モデルへの対応も強化している。

立地は千葉県柏市の国道16号線沿いで、常磐自動車道「柏インターチェンジ」から約2kmと近く、広域からのアクセスに優れる。最寄り駅はつくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」で、都心から約30分でアクセスできる。

先進都市として発展を続ける「柏の葉キャンパス」エリアへの移転により、成長性と集客力を兼ね備えた戦略的な立地でポルシェブランドの体験を提供する。

ポルシェジャパンは現在、正規販売店への電動化設備投資やディーラーネットワークの効率化、最新CIを導入した店舗の質的向上など、全国規模での店舗最適化を推進している。ポルシェセンター柏の葉を含めた全国の新車販売拠点は52拠点となる。

ポルシェセンター柏の葉の所在地は、千葉県柏市正連寺412-3。営業時間は10～18時。定休日は毎週月曜日、第1・第3火曜日。ショールーム面積は約570平方m。駐車場は専用駐車場6台（ポルシェターボチャージャー1基、24時間365日利用可能）だ。

《森脇稔》

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