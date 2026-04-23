ゴールデンキッズウィーク！…「はたらくくるま」や自由に組み立てて遊べるモバイル遊具も登場　4月24日から

三菱地所・サイモンが運営する酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県酒々井町）では、4月24日から5月6日までの期間、「子どもが主役」をテーマにした体験型イベント「ゴールデンキッズウィーク」を開催する。

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同イベントは、買い物に加えて家族で楽しめる体験価値の提供を目的としたもので、遊びや学びを取り入れた多彩なコンテンツを展開するのが特徴。自由な発想で遊べるモバイル遊具の設置や、警察車両・消防車・自衛隊車両などが集まる“はたらくくるま”の展示、人気キャラクターのフードワゴン出店など、子どもが楽しめる企画を通じて、家族の思い出づくりの場を創出する。

また、期間中は子ども向けアイテムを扱う店舗や商品情報を特設サイトで紹介するほか、春夏シーズンに向けたセールも同時開催。約220店舗を有する関東最大級のアウトレットならではの品ぞろえで、買い物と体験の両面からゴールデンウィークを楽しめる内容となっている。

さらに期間中は、ブロック遊具「モップス」を4月20日～6月21日（10～20時、2530区ジャーナルスタンダード前）に設置。4月25日には「はたらくくるま」イベントをP2駐車場で開催（10～16時、入場無料）し、制服体験や子ども安全免許証の発行なども実施する。加えて、5月2・3日はサンリオカフェワゴン（10～18時、2300区アディダス前）が出店、5月5日にはキャンディーショータイム（11時／15時、2300区アディダス前）も行われる。

酒々井プレミアム・アウトレットは、首都圏からアクセスしやすい立地に加え、高速ICや成田空港にも近接しており、日帰りでも訪れやすいのが魅力。海外リゾートのような開放的な空間の中で、気軽に非日常を味わいながら家族で過ごせるスポットとなっている。