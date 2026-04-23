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山道タイムアタックレースゲーム「Classic Racers Elite」、PS5で世界ランキング対応…8月6日発売

山道タイムアタックレースゲーム「Classic Racers Elite」
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『Classic Racers Elite（クラシック・レーサー・エリート）』が、8月6日に発売される。対応プラットフォームはPlayStation 5で、希望小売価格は3500円＋税だ。

【画像】山道タイムアタックレースゲーム「Classic Racers Elite」

本作は、山道タイムアタックレースを題材にした作品だ。プレイヤーは丘のふもとからスタートし、できるだけ速く頂上を目指して駆け上がる。多数のコースで最速タイムを競い、オンラインランキング上位を狙うことが醍醐味とされている。

クロスプラットフォーム対応の世界ランキングにより、世界中のプレイヤーとタイムを比較できる。フリーランモードでは何度でもタイムアタックに挑戦し、自分の限界を更新する設計だ。

車両面では、マイクロカーからクラシックなF1マシンまでを含む4つの車両カテゴリーを用意する。全12種類のチャンピオンシップで腕前を試せるほか、逆走やスラロームなどのバリエーションを含め、全50コースを収録する。さらに1960年代のクラシックカーをドライブできる。

物理エンジンは「シムケード」スタイルを採用し、リアルな車の挙動を感じられる一方で、操作はシンプルで直感的という。エンジン音やマフラーからの炎など、サウンドと演出で臨場感を高める。

開発・配信はFunbox Media Ltd、パブリッシングはSoft Source Pte Ltdが担う。対応言語は日本語を含む複数言語で、プレイ人数は1人だ。

《森脇稔》

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