AI・ロボット連携で物流革新…オークラ輸送機が新研究開発拠点を開設

オークラ輸送機は、兵庫県加古川市の本社工場敷地内に研究開発拠点「MIRAI Innovation Labo（ミライ イノベーション ラボ）」を竣工し、2026年4月9日（木）にオープニングセレモニーを開催した。

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同拠点の稼働により、新製品開発やオープンイノベーションを強化し、次世代マテリアルハンドリング領域での価値創出をさらに加速させる方針だ。

MIRAI Innovation Laboオープニングセレモニーの様子

開発・製造・実証がシームレスにつながる拠点

物流業界では、省人化・自動化、AI活用、ロボティクス連携といった技術革新が急速に進んでいる。同社はこうした潮流に対応するため、研究開発と事業連携を統合した体制を構築。本社工場敷地内に開発・製造・実証がシームレスにつながる環境を整備することで、現場の課題に即応する開発力の強化を図る。

MIRAI Innovation Laboが担う主な機能は3つある。

施設概要

階高９ｍの１F研究開発工場

２Fエントランスホール

ロボスタ・オンラインセミナー情報

「AIエージェント × ヒューマノイド 生成AI時代の「Pepper+」徹底解説」

ロボスタではオンラインセミナーを定期的に開催しています。

4月後半はソフトバンクロボティクスが登壇し、「AIエージェント × ヒューマノイド 生成AI時代の「Pepper+」徹底解説」を開催します。

【オンラインセミナー】AIエージェント × ヒューマノイド 生成AI時代の「Pepper+」徹底解説

ソフトバンクロボティクスは「Pepper」を2014年に発表、2015年に発売開始、世界初の量産型ヒューマノイドとしてギネス世界記録にも認定されました。身長約120cmの親しみやすいデザインを活かし、会話やダンス、歌といったエンターテインメント用途に加え、観光、介護、教育、小売、イベント、オフィス受付など幅広い分野で社会実装が進められてきました。

このPepperの進化版モデルであり、AIエージェント機能を中核に据えた新世代のロボットプラットフォーム「Pepper+」を2026年に発表しています。生成AIやAIエージェントを活用したヒューマノイドの社会実装の知見を紹介します。

セミナーの詳細とお申し込みはこちら。

人とロボットが共生するこれからの住環境 MWが語る 住宅×フィジカルAI×ロボティクス最前線

5月には株式会社MWの成田修造氏を迎え、「人とロボットが共生するこれからの住環境 MWが語る 住宅×フィジカルAI×ロボティクス最前線」を開催します。

フィジカルAIやヒューマノイドが話題になる中、「ロボットやAIが溶け込む住宅とは何か」という、近い未来に起こる住環境の変革について解説していただきます。

【オンラインセミナー】人とロボットが共生するこれからの住環境 MWが語る「住宅×フィジカルAI×ロボティクス」最前線

フィジカルAIやロボットが住宅環境にどのような進化を与えるのか。斬新な発想とデザイン、AIやロボットの活用法やビジネスモデルを紹介します。

セミナーの詳細とお申し込みはこちら。

アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る

5月26日（火）には「実装」と「販売」の両輪でAIロボット市場を開拓している、アイリスオーヤマを筆頭としたアイリスグループによる「アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る」を開催。

【オンラインセミナー】「アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る」

同グループの実績は、清掃ロボットを中心に導入企業7,000社以上、累計出荷台数は22,000台以上にのぼり、急成長を遂げています。

セミナーでは、アイリスオーヤマの大山社長が登壇、ロボット事業戦略についてご講演頂きます。続いて、東京大学大学院情報システム工学研究室(JSK)出身で、元Googleのロボットエンジニアであり、同社傘下のシンクロボの小倉社長より製品スペック等の詳細をご説明頂きます。

セミナーの詳細とお申し込みはこちら