高級車購入で一点物のアート作品が付帯、81GALLERYがアートプロジェクト開始

アートローグはラドルフと共同で新たなアートプロジェクト「traveling with someone else’s new car」を開始した。

本プロジェクトでは、大阪・堺のディーラー「81GALLERY」で高級車を購入した一部の顧客に、購入した車をモチーフにした一点物のアート作品をプレゼントする。

ディレクターは金氏徹平氏。プロトタイプ作品は、81GALLERY本社 堺店および、近隣に新たにオープンする「81FACTORY＆CAFE」で展示する。車とアートを媒介にした文化体験の創出や、アートの流通・コレクションのあり方を提示する取り組みだ。

作品は、81GALLERYが扱う車のイメージを用い、227×227mmの木製パネルをベースに制作する。各アーティストは車のフォルムやカラー、そこから想起されるイメージや記憶をもとに作品を展開する。

プロジェクトの主な展示場所は、81GALLERY本社 堺店（大阪府堺市堺区北清水町1丁2-15）と、81FACTORY＆CAFE（大阪府堺市堺区北清水町1丁6-8-1）。営業時間は81GALLERY本社 堺店が10:00～18:30、81FACTORY＆CAFEが10:00～20:00だ。