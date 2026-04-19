カーミーティング「GFGS CarLife In Yahiko」、5月10日新潟・弥彦村で開催

新潟県西蒲原郡弥彦村で、カーミーティング「GFGS CarLife In Yahiko vol.5」が5月10日に開催される。会場はヤホール前駐車場で、時間は10時00分～16時00分。雨天決行で荒天中止とする。パレードランは15時30分から実施する。

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主催は「GFGS CARLIFE実行委員会」と「株式会社GFGS CARLIFE」。イベントは「人とクルマが寄り添うPOPな交流」をコンセプトに、丸目・角目などの個性的な車や、普段から乗用・愛用するオーナーの趣味やライフスタイルを共有する場だ。

入場は無料で、展示車は約40台。出店は16店舗で、飲食（カレー・おにぎり・ハンバーガー・焼き菓子・コーヒー・ソフトクリーム）、物販（レコード・音楽機材・ギター・ファッション・古道具・アウトドア雑貨・ホビーなど）、ワークショップ（シルクスクリーン）を行う。会場内ではスポンサー企業によるポップアップショップも予定する。

フィナーレでは、エントリーされた車によるパレードランを実施する。温泉や旅館、パワースポットが楽しめる弥彦村の温泉街や神社境内近辺をぐるりと一周し、各帰路へ向かうという。

会場へのアクセスは、車の場合ヤホール周辺の無料駐車場（ヤホール横駐車場・弥彦駅前駐車場）を利用する。電車の場合はJR弥彦線の弥彦駅から徒歩約5分だ。

なお、来場客が参加できる抽選会を初めて実施し、豪華景品が当たるとしている。