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九州道広川SA上り線、ふるさと納税サービス開始…店舗型『ふるさとズ』を4月16日から導入

九州自動車道 広川SA（上り線）で新しいふるさと納税サービスを開始
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西日本高速道路（NEXCO西日本）は、九州自動車道の広川SA（上り線：福岡方面）において、店舗型ふるさと納税サービス「ふるさとズ」を4月16日（木）午前11時から開始する。

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九州地区のSA・PAにおけるふるさと納税の取り組みとしては、古賀SA（上り線）の「ふるさと納税自販機」、広川SA（下り線）の「ふるさとズ」に続き、今回が3例目となる。

寄附は24時間受け付けており、スマートフォンで二次元バーコードを読み込み、特設ページから手続きを行う。所要時間は約3分。決済方法はクレジットカードとコンビニ後払いに対応している。

寄附額と返礼品の電子チケットの内訳は5000円で電子チケット1500円分、

1万円で電子チケット3000円分、1万7000円で電子チケット5000円分、3万4000円で電子チケット1万円分。

電子チケットの有効期限は発行から6カ月。広川SA（上り線）のショッピングコーナーで使用でき、広川町のいちごやお茶などの地場産品、明太子やもつ鍋などの福岡県共通返礼品の購入に充てられる。

ただし、フードコート、テイクアウトコーナー、「上島珈琲店」「サーティワンアイスクリーム」「焼きそばの想夫恋」では利用できない。

寄附受領証などの書類は、後日広川町から郵送される。なお、返礼品の受け取りは、通常のふるさと納税と同様に、広川町外に住民票を持つ人に限られる。

《森脇稔》

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